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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Türk Milli Klavye Takımı, Çekya'dan şampiyon döndü!

Türk Milli Klavye Takımı, Çekya'dan şampiyon döndü!

Türk Milli Klavye Takımı, Çekya'da 5-9 Aralık'ta düzenlenen Uluslararası 5. Zav Klavye Yarışı'nda 4 madalya kazanarak şampiyon oldu.

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Intersteno Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarışmada Türk Milli Takımından 0-12 yaş kategorisinde Hasan Enez Özkan 483 puanla birinci, Şevval Erva Başoğlu ise 461 puanla ikinci oldu.

Yarışmanın 13-16 yaş kategorisinde ise Nisan Maya Tunçoğlu 756 puanla birinci olurken, Bağdagül Özkan 702 puanla ikinciliği elde etti.

Toplam 4 kategoride 12 madalyanın 4'ünü kazanan Türk Milli Takımı, takım halinde Zav Yarışı Şampiyonu oldu.

Türkiye ve Çekya'nın yanı sıra Hırvatistan, Belçika, Almanya, Slovakya, İtalya, Lüksenburg, Arjantin, Macaristan ve Polonya'nın da katıldığı organizasyonda 1356 kişi yarıştı. Türkiye'den ise 135 kişi yarışmaya katıldı.

Takımda yer alan Hasan Eymen Başoğlu, Ümit Şeker, Ziya Doruk Ay, Hüseyin Küçük, Aysima Taş, Zeynep Kaya ve Onur Demirbaş da "onur tablosu"nda yer buldu.

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