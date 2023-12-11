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MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı

MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin devam ettiği ifade edildi. 

Açıklamanın devamında, "Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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