MSB duyurdu! Sınırda 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu belirlendi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin devam ettiği ifade edildi.
Açıklamanın devamında, "Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.
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