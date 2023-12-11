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Mersin için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Mersin için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Mersin çevrelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Mersin'in batısında etkili olan yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta Mersin'in doğu kesimlerini etkisi altına alarak yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bölge sakinlerinin sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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