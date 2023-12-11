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Süper Lig ekibi duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı, koltuğa Shota Arveladze oturdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süper Lig ekibi duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı, koltuğa Shota Arveladze oturdu

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Karagümrük ayrılık açıklamasından çok kısa bir süre sonra yeni teknik direktörünü duyurdu. Shota Arveladze, Karagümrük'ün başına geçti.

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Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Karagümrük, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Shota Arveladze ile prensip olarak anlaşmıştır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar gelecek...

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