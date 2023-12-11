Cinayet sanığı kardeşlerin cezasına "haksız tahrik" indirimi uygulandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşlarını bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 kardeşten birine "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl, ağabeyine ise aynı suçtan 15 yıl hapis cezası verildi.

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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 12 Mayıs'ta arkadaşları Mehmet Yıldız'ı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan sanıklar Murat E. ile ağabeyi Mustafa E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, iki kardeş ile arkadaşlarının Osmaniye'den eğlenme amacıyla Adana'daki bara geldiklerini, Mehmet Yıldız'ın burada Murat E'nin cep telefonunu alıp mekanın dışına çıktığını ve sanıkların cep telefonunu istemesi üzerine kavga çıktığını belirtti.

Savcı, olay sırasında ilk haksız hareketin maktul tarafından gerçekleştirildiğini ve Murat E. ile ağabeyi Mustafa E'nin, Mehmet Yıldız'ı bıçaklayıp öldürdüklerini belirterek, sanıkların "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mustafa E. savunmasında, "Maktulün ölümüne ben neden olmadım. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanık Murat E. de pişman olduğunu belirterek, "Olay sırasında maktul Mehmet Yıldız benim boğazımı sıktı. Kendisine engel olmak isteyen ağabeyimi de darbetti. Mehmet Yıldız benim üzerime geldiği için ben bıçağı rastgele sallamak zorunda kaldım. Böyle bir eylemi gerçekleştirmek istemezdim. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanıklardan Murat E'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği ve suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle 10 yıla indirdi. Ağabeyi Mustafa E'nin cezasını da "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 15 yıla indiren heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Merkez Çukurova ilçesinde 12 Mayıs 2022'de, bir barın çıkışında bıçaklanarak ağır yaralanan Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili Murat E. ve ağabeyi Mustafa E, 16 Mayıs 2022'de tutuklanmıştı.