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Samsun'da "Rigoletto" operası sahnelendi

Samsun'da "Rigoletto" operası sahnelendi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Giuseppe Verdi'nin "Rigoletto" operasını sahneledi.

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SAMDOB başrejisörü Cenk Bıyık'ın sahneye koyduğu eserinin orkestra şefliğini Patrick David Murray yaptı.

İkinci kez seyirciyle buluşturulan temsilde, Il Dulca Dt Mantova'yı Özer Öndeş, Rigoletto'yu Nejat Işık Belen, Gilda'yı Zerrin Capelli, Sparafucile'yi Tuncay Kurtoğlu, Maddalena'yı Didem Çelik, Giovanna'yı Merve Güzen, Il Conte Di Monterone'yu Hasan Çelik, Marullo'yu Yağmur Oksayoğlu, Borsa Matteo'yu Ulaş Kocatürk, Il Conte Dt Ceprano'yu Özgür Aslan, La Contesa'yı İpek İncekaş, Usenere Dt Corte'yi Volkan Binerbay, Paggio Della Ducnessa'yı Melisa Ezer canlandırdı.

Rigoletto'nun koreografisinde Berk Can Ceylan, dekorunda Hakkı Kandır, kostümünde Gülnur Çağlayan Tuluk, koro şefliğinde Raushan Baigulakova ve Paola Villa, ışık tasarımında Oğuz Murat Yılmaz yer aldı.

İtalyanca olarak seslendirilen ve Türkçe üst yazıyla seyirciyle buluşan 2 perdelik "Rigoletto” operasının başkemancısı ise A.Seçil Küçükçelebi.

Victor Hugo'nun "Kral Eğleniyor" adlı oyunundan Francesco Maria Piave tarafından uyarlanan librettosuyla ve Giuseppe Verdi'nin ölümsüz notalarıyla "Rigoletto" operası, sarayın kambur soytarısı Rigoletto'nun sarayın karmaşık ortamından korumaya çalıştığı kızı Gilda'nın yaşadığı trajik aşk hikayesini konu alıyor.

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