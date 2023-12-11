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PKK'ya hava harekatı: 13 hedef imha edildi

PKK'ya hava harekatı: 13 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'e yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 13 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelesini sürdürüyor. Çeşitli bölgelerde operasyonlarını sürdüren kahraman askerler, hainlerin ensesinde.

Yurt içinde ve yurt dışında operasyonlara imza atan Mehmetçik'ten her geçen gün bir güzel haber daha gelirken, bu kez Irak'ın kuzeyinde başarılı operasyon gerçekleştirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 hedef imha edildi

Yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a yönelik hava harekatında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 13 hedefin imha edildiği bildirildi.

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