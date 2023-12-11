BIST 7.749
DOLAR 29,00
EURO 31,23
ALTIN 1.858,83
HABER /  GÜNCEL

Hırsızlık suçundan aranan 2 kadın, hırsızlık yaparken yakalandı

Hırsızlık suçundan aranan 2 kadın, hırsızlık yaparken yakalandı

Samsun'da evlerde hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan iki kadın, yine hırsızlık yapmak için girdikleri başka bir binada yakalandılar.

Abone ol

Samsun'da hırsızlık suçundan aranan P.S.(20) ve H.Y.(17), son işlerinde hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri apartmanda polisin takibi sonucu suç üstü yakalandılar.

H.Y.’nin Atakum ilçesinde ikametten yaklaşık 80 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığı ve P.S.'nin ise Canik ilçesinde ikametten yaklaşık 40 bin TL değerinde ziynet eşyası ve Atakum ilçesinde ikametten yaklaşık 217 bin TL değerinde ziynet eşyası hırsızlığına karıştıkları ortaya çıktı. P.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınırken, H.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 2 kadın Samsun Adliyesine sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı!
Milli SİHA Bayraktar TB2, 750 bin uçuş saatini tamamladı!
İlber Ortaylı "İstanbul" için ağır konuştu!
İlber Ortaylı "İstanbul" için ağır konuştu!
Samsun'da "Rigoletto" operası sahnelendi
Samsun'da "Rigoletto" operası sahnelendi
Hırsızlık için girdikleri binada suçüstü yakalandılar!
Hırsızlık için girdikleri binada suçüstü yakalandılar!
Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı!
Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu açıklandı!
Süper Lig ekibi duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı, koltuğa Shota Arveladze oturdu
Süper Lig ekibi duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı, koltuğa Shota Arveladze oturdu
Türkiye Belediyeler Birliği Brüksel'de ofis açtı
Türkiye Belediyeler Birliği Brüksel'de ofis açtı
Cinayet sanığı kardeşlerin cezasına "haksız tahrik" indirimi uygulandı
Cinayet sanığı kardeşlerin cezasına "haksız tahrik" indirimi uygulandı
Fado sanatçısı Mariza, İzmir'de konser verecek!
Fado sanatçısı Mariza, İzmir'de konser verecek!
İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi
İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi
Mersin için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Mersin için meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!
Türk Milli Klavye Takımı, Çekya'dan şampiyon döndü!
Türk Milli Klavye Takımı, Çekya'dan şampiyon döndü!