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Putin resmen aday olduğunu bildirdi

Putin resmen aday olduğunu bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair Merkez Seçim Komisyonuna bildiri gönderdi.

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Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yasalara uygun şekilde Putin'in devlet başkanı seçiminde aday olacağına dair bildiri aldık." dedi.

Ülkenin Federasyon Konseyi, 7 Aralık'ta devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak, seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını 8 Aralık'ta duyurmuştu.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

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