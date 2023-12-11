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Kadınlara 4 bin TL para ödeneceği iddia edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

Kadınlara 4 bin TL para ödeneceği iddia edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım" yapıldığına dair çıkan haberleri yalanladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelirken, haberlerin 'tıklanma' amaçlı olduğu vurgulandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir son dakika açıklaması yaparak birçok internet sitesinde yer alan kadınlara 4.000 TL yardım içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında bu isim adı altında bir yardım programının bulunmadığını belirterek vatandaşlara tıklama amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayın uyarısı yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak birçok basın yayın organında yer alan “Başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım” içerikli yayınlara ilişkin uyarı yaptı. Bakanlığın bu isim adı altında bir sosyal yardım programının bulunmadığının belirtildiği açıklamada tıklanma amacıyla yapılan bu tür Haberlere itibar edilmemesi istendi. Yazılı bilgilendirme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm kadınlara 4.000 TL yardım içeriklerini yalanladı.

Bir açıklama da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım” iddiası doğru değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu kapsamda herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Dijital mecralarda resmi kurum ve yetkililerin açıklamaları dışında “tıklanma” veya “dolandırıcılık” amacıyla yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi.

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