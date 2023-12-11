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Ekmeğin arasından bile uyuşturucu çıktı!

Ekmeğin arasından bile uyuşturucu çıktı!

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirilirken, 45 kişi de gözaltına alındı. Bu şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca bir araçta yapılan aramada, ekmeğin arasında uyuşturucu bulunması polisleri bile şaşırttı.

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 45 kişi gözaltına alınırken, ekmek arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerinin yakalanmasında yönelik geçtiğimiz 1 hafta içerisinde çalışma yaptı. Çalışmalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 4 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirilirken, 45 kişi de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir aracın içerisinde bulunan ekmeğin arasında da uyuşturucu madde ele geçirildi.

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