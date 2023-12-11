İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi’nin merkezindeki binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür sürüyor. İsrail ordusu, sivil yerleşim yerlerine düzenlediği baskın ve saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail kuvvetleri bugün Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir al-Balah kentinde bulunan ve binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Maghazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı El Aksa Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Enkaz altında kalan çok sayıda kişi için ise arama çalışmaları sürüyor. İsrail, 28 Filistinliyi gözaltına aldı İsrail askerleri Batı Şeria’nın Eriha, Nablus ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

Gece boyunca düzenlenen baskınlarda 2’si kadın 28 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırılar kapsamında gözaltına alınan Filistinli sayısı 3 bin 700’e yükseldi. Gazze’de hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 104’e yükseldi İsrail Savunma kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde çıkan çatışmalarda 3 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugünkü can kaybıyla birlikte İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 104’e yükselmiş oldu.