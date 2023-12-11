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Ankara'da inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'da inşaatın 30. katından düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir inşaatın 30. katından düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

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Ayvalı Mahallesi'ndeki yapımı devam eden bir inşaatın 30. katında çalışan H.İ. ile İ.Ö. henüz belirlenemeyen sebeple yere düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, işçilerin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

"Yıldırım hızıyla aşağı düştüler"

Görgü tanığı Yaşar Yiğit, olay anına ilişkin şunları anlattı:

"Büyük bir ses duyunca yukarıya baktım. 2 işçinin hızlı bir şekilde yere doğru düştüğünü gördüm. Benim gördüğüm 3 kişiydi ama 2 kişi diyorlar. İkisi de yıldırım hızıyla aşağı düştü. Çok büyük bir gürültü oldu. Yere baktığımda işçilerin yüzüstü yerde yattığını gördüm."

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