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Aboubakar cephesinden flaş paylaşım!

Aboubakar cephesinden flaş paylaşım!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın bireysel antrenörünün Cenk Tosun ile ilgili paylaşımı tepki çekti.

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Süper Lig'de bu sezon beklentinin uzağında kalan Beşiktaş bugün yayınladığı açıklama ile 5 yıldız oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ta yıldızlara tahammül kalmadı

Beşkitaş bugün yaptığı resmi açıklama ile; Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'nın disinplinsiz ve takım için düzeni bozan tavırlarından ötürü kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Aboubakar cephesi Cenk Tosun'u hedef aldı

Kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar cephesinden şaşırtan bir paylaşım geldi.

Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın bireysel antrenörü sosyal medya hesabı üzerinden takımın bir diğer yıldızı Cenk Tosun'u eleştiren bir gönderi attı. 

"O niye U19 takımına gönderilmedi"

Çalışıtırdığı Vincent Aboubakar ile 31 yaşındaki milli oyuncu Cenk Tosun'un istatistiklerinin karşılaştırıldığı bir gönderi atan bireysel antrenör "O niye U-19 takımında değil? Benimle konuşmadan önce takımı kim yönetiyor" ifadelerini gönderisine ekledi.

Cenk Tosun-Vincent Aboubakar ikilisi bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Süper Lig ve Uefa Konferans Ligi'nde toplam 16 maçta forma giyen 31 yaşındaki Vincent Aboubakar; 6 gol, 2 asist ile oynarken, iki kulvarda tolam 17 maça çıkan Cenk Tosun 4 gol, 3 asist yaptı.

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