Hasan Arat'tan transfer sözleri! "Fırsat çıkarsa..."

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat kulüpteki kadro dışı kalan isimler hakkında açıklama yaptı. Arat, transfer çalışmaları hakkında da görüş belirtti.

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Beşiktaş başkanı Hasan Arat, Fransız haber ajansı AFP'ye özel açıklamalarda bulundu.

Arat, "İyi fırsatlar çıkarsa bu oyunculardan Ocak ayında çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Başkan Arat ayrıca transfer planlamasına dair açıklamalarda bulunarak "Önceliğimiz daha iyi bir takım kurmak. Kış transfer pazarında takımımızdaki boşlukları dolduracağız." ifadelerini kullandı.

Antalya kampı iptal edildi

Öte Yandan Beşiktaş'ın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba tarafından iptal edildi.

Beşiktaş sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Antalya'da yapmayı planladığı beş günlük devre arası kampı, Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından istenen verimin alınamayacağı düşüncesiyle iptal edilmiştir."