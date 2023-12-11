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Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına tribün uyarısı!

Kopenhag'dan Galatasaray taraftarına tribün uyarısı!

Danimarka ekibi Kopenhag, Galatasaray ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Lig maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlara uyarılar yaptı.

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Kopenhag Kulübü, Galatasaray taraftarlarının 12 Aralık tarihinde oynanacak maçta kendilerine ayrılan tribün dışında bulunmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Danimarka temsilcisinden yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi maçının oynanacağı Parken Stadı'na özel bir trenle gidebilecek Galatasaray taraftarlarının sadece D tribününe alınacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların takımlarını desteklemelerine sadece D tribününde izin verileceği vurgulanan açıklamada, diğer tribünlerde davranış, kıyafet veya başka bir şekilde Galatasaray ile yakınlık sergileyenlerin bilet ücreti iadesi olmaksızın stattan çıkarılacağı vurgulandı.

Özel ceza bölgesi kuralları uygulanacak

Ayrıca, stadın çevresinde yarın yerel saatle 15.00'ten itibaren özel ceza bölgesi kurallarının uygulanacağı ve şiddet eylemlerine iki misli ceza verileceği kaydedildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son hafta maçında 12 Aralık'ta TSİ 23.00'te Kopenhag'a konuk olacak.

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