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Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 1-1 biten Rizespor maçının ardından sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

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Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası  Ankaragücü  Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek Hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Önce yumruk sonra tekmeler savurdu

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Hakemler çevik kuvvetlerin desteğiyle sahadan çıkartıldı

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

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