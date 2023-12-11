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İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı

İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı

İzmir'in Menderes ilçesinde yürüyüş için çıktığı dağda kayalıklardan düşüp yaralanan kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı.

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Gümüldür Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana dün yürüyüş için giden Mehmet Güler'e ulaşamayan yakınları, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmasına başlayan AFAD, Jandarma, ANDA, AKUT ve MENDAK Arama ve Kurtarma ekipleri, Güler'in kayalıklardan düşerek mahsur kaldığını belirledi.

Yapılan kontrollerde vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Güler'in bulunduğu yerden alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter bölgeye sevk edildi.

AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sedyeye bağlanan yaralı, helikoptere vinç yardımıyla alındı.

Adnan Menderes Havalimanı'nda götürülen Güler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Menderes Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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