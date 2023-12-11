Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu

Ekonomist Dergisi'nin yayınladığı Türkiye'nin ‘En Zengin 100' kişi ve ailesi listesinde Koç Ailesi, 6 milyar dolar üzeri servetiyle zirvedeki yerini korudu.

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Türkiye'nin en zengin aileleri listesi açıklandı. Ekonomist dergisinin hazırladığı listeye göre Türkiye'nin en zengin 100 ismi ve ailesi belli oldu.

Listeye göre, Türkiye'nin en zengin ailesi 6 milyar dolar üzeri servetiyle Koç Ailesi oldu.

Zirve değişmedi

Zirveyi kaptırmayan Koç Ailesi'ni, bu yaz ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasıyla gündeme gelen Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu 5-6 milyar dolar servetiyle Şevket Sabancı'nın ailesi ile 4-5 milyar dolar servetiyle Erol Sabancı Ailesi takip etti..

Bu yıl listeye iki yeni isim dahil oldu

Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yılbaşında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel.

İşte Türkiye'nin en zengin 10 ailesi ve servetleri

1) Koç Ailesi - 6 milyar dolar üzeri servet

2) Şevket Sabancı'nın Ailesi - Esas Holding - 5-6 milyar dolar servet

3) Erol Sabancı ve Ailesi - Sabancı Holding - 4-5 milyar dolar servet

4) Türkan Sabancı ve Ailesi - S. Sabancı Holding - 4-5 milyar dolar servet

5) Tara Ailesi - Enka Holding - 3-4 milyar dolar servet

6) Eczacıbaşı Ailesi - Eczacıbaşı Holding - 3-4 milyar dolar servet

7) Hüsnü Özyeğin - Fiba Holding - 3-4 milyar dolar servet

8) Murat Ülker - Kökler Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

9) Özokur Ailesi - Üs Holding - 2,5-3 milyar dolar servet

10) Erdemoğlu Ailesi - Erdemoğlu Holding - 2,5-3 milyar dolar servet