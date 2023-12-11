Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Ankaragücü'nün golünü 15. dakikada Morutan atarken Çaykur Rizespor'un golünü 90+7. dakikada Gaich kaydetti.
Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 18'e, Çaykur Rizespor da 22'ye yükseltti.
Gelecek hafta Ankaragücü deplasmanda Alanyaspor'la karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ankaragücü 10 kişi kaldı
Karşılaşmanın 40. dakikasında sarı kart gören Ankaragücü'nün golcüsü Ali Sowe, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Başkent ekibi maçın geri kalanını 10 kişi tamamladı.
Rizespor 90+5'te kırmızı gördü
Karşılaşmanın 33. dakikasında Çaykur Rizesporlu Emir Han Topçu, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Emir Han, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş maçın forma giyemeyecek.