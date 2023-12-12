BIST 7.728
DOLAR 28,99
EURO 31,23
ALTIN 1.846,72
HABER /  GÜNCEL

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Koca, Fair Play ödülü almıştı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Koca, Fair Play ödülü almıştı

Çaykur Rİzespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya TFF tarafından verilen Fair Play ödülünün geri alınması istendi.

Abone ol

Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 biten Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inen ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, direkt hakem Halil Umut Meler'e yönelerek yumruklamaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran Meler, düştüğü çimlerde de tekmelere maruz kaldı.

Hakem Meler'i futbolcular ve saha görevlileri araya girerek kurtarırken, özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Saldırgan başkan, Fair Play ödülü almış

Hakem Halil umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play ödülü verildiği ortaya çıktı. Koca, ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den almıştı.

Saldırının ardından Spor camiasında ve sosyal medyada verilen ödülün geri alınması için çağrıda bulunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu: Bu ahlaksızlar Ankaragücülü olamaz
Erman Toroğlu: Bu ahlaksızlar Ankaragücülü olamaz
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı
TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
Ankaragücü sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı
İzmir'de kayalıklardan düşen kişiyi AFAD ekipleri helikopterle kurtardı
Meloni: "Ukrayna'nın direnişi savaşı bizden uzak tutuyor"
Meloni: "Ukrayna'nın direnişi savaşı bizden uzak tutuyor"
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 1 sayıyla yıktı
Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 1 sayıyla yıktı
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: 28 Mayıs'ta Tayyip Bey'e oy verdim
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu