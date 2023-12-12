Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Koca, Fair Play ödülü almıştı

Çaykur Rİzespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya TFF tarafından verilen Fair Play ödülünün geri alınması istendi.Abone ol
Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 biten Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inen ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, direkt hakem Halil Umut Meler'e yönelerek yumruklamaya başladı.
Neye uğradığını şaşıran Meler, düştüğü çimlerde de tekmelere maruz kaldı.
Hakem Meler'i futbolcular ve saha görevlileri araya girerek kurtarırken, özel bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Saldırgan başkan, Fair Play ödülü almış
Hakem Halil umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play ödülü verildiği ortaya çıktı. Koca, ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den almıştı.
Saldırının ardından Spor camiasında ve sosyal medyada verilen ödülün geri alınması için çağrıda bulunuldu.