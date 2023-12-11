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AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti

AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti

Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Konu yarın MKYK’da görüşülecek.

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Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, AK Parti tarafından ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Konu yarın MKYK'da görüşülecek.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Önce yumruk sonra tekmeler savurdu

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti.

Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

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