1-1 biten Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca, yere düşen Meler'e defalarca tekme atarken, yaşanan olayların ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

Abone ol

Halil Umut Meler'in Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğramasının ardından Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.

Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Her iki takımdan da bir futbolcunun kırmızı kart gördüğü maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha karıştı. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca, yere düşen Meler'e tekmelerle vurmaya devam etti.

Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmayacak

Meler'in sol gözü şişerken, yaşanan olayların ardından hakemler harekete geçti. Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.