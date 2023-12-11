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Erman Toroğlu: Bu ahlaksızlar Ankaragücülü olamaz

Erman Toroğlu: Bu ahlaksızlar Ankaragücülü olamaz

Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya eski hakem Erman Toroğlu, "Bunlar tutuklanıp, ceza evine koyulmazsa yazıklar olsun" sözleriyle tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma, tatsız görüntülere sahne oldu.

1-1 biten maçın ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Yere düştükten sonra da tekmelenen hakem Meler'i Çaykur Rizesporlu futbolcular sahadan uzaklaştırdı.

Erman Toroğlu: "Bunların tutuklanması lazım"

Yaşanan bu üzücü olayın ardından büyük bir tepki gösteren spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, şunları söyledi:

Bunların tutuklanması lazım. Bu ahlak dışı insanlar Ankaragücülü olamaz. Bunlar istifa etmezse, Ankaragücü taraftarlığımı donduruyorum. Ankaragücü taraftarı ahlaksız değildir. Bunlar maganda. İçimden hayvan demek geliyor. Bunlar insan müsveddesi. Siz kimsiniz lan magandalar! Bu kulübün adını ayaklara düşürümezsiniz. Defolun gidin! Bunlar tutuklanıp, ceza evine koyulmazsa yazıklar olsun.

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