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Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a "Kürtçe" tepkisi! 'Birçok kesim şımardı!'

Devlet Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a "Kürtçe" tepkisi! 'Birçok kesim şımardı!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti eş başkanlarının bütçe görüşmelerinde Kürtçe konuşmasına ilişkin olarak, "Meclis Başkanı’nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra ’Türkçeye tercüme edin’ cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" dedi.

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TBMM’de bütçe görüşmeleri başladı. Bütçe görüşmelerinin ilk günü tartışmalı ve gergin anlara sahne oldu. Cumhuriyet'in aktardığı habere göre DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuşmasına Kürtçe başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakırhan’a “Bu konuştuklarınızın bir de Türkçe açıklamasını istiyoruz Meclis olarak. Burası TBMM, burada resmi dilimiz Türkçe olduğu için Türkçe konuşulacak” dedi.

Bunun üzerine Bakırhan, Kürtçe yaptığı selamlama konuşmasının Türkçesini de okudu.

AYM Başkanı ve üyelerine uyarı...

Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe açılış konuşması yapması ile ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli şunları söyledi:

- Bütçe görüşmelerinin yapıldığı günde Kürtçe ifadeye çalıştılar. Bazıları bunu hoş görülebilir. Ama AYM başkanı ve değerli üyelerinden bundaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye’ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Kendilerine bu konularda daha dikkatli sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum.

Devlet Bahçeli: Birçok kesim şımardı

- Konunun gittikçe yaygınlaştığı AYM tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülmüştür. Buna dikkat etmek lazım. Bu konuşma bize göre kabul görmedi ama onlar keçeyi suya atmışlar.

Kurtulmuşa tepki: Böyle bir şey olamaz

- Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar Meclis başkanının Kürtçe sözleri dinledikten sonra Türkçe’ye tercüme edin cümlesi ise AYM başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz.”

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