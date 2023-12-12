BIST 7.728
DOLAR 28,99
EURO 31,24
ALTIN 1.851,65
HABER /  SPOR

Emre Belözoğlu Ankaragücü'nden istifa ediyor! Başkan'ın yumruklu saldırısını affetmedi

Emre Belözoğlu Ankaragücü'nden istifa ediyor! Başkan'ın yumruklu saldırısını affetmedi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrası, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığı iddia edildi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk ederken mücadelenin Hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı. Halil Umut Meler, saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu büyük üzüntü yaşadı.

Meler'e yönelik saldırının ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Emre Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de bir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum." diyerek basın toplantısını bitirdi. 

Olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını belirten Beyaz TV, Belözoğlu'nun kararını kısa bir süre içerisinde açıklayacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Şimşek'ten 'yeni vergi' açıklaması! 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldı
Mehmet Şimşek'ten 'yeni vergi' açıklaması! 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldı
Halil Umut Meler'e yumruk sonrası Türkiye'deki tüm futbol liglerindeki maçlar süresiz ertelendi!
Halil Umut Meler'e yumruk sonrası Türkiye'deki tüm futbol liglerindeki maçlar süresiz ertelendi!
Hakeme saldırın Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Gözüm karardı
Hakeme saldırın Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Gözüm karardı
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile ikinci kez görüştü
Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ile ikinci kez görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler açıklaması!
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Koca, Fair Play ödülü almıştı
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Koca, Fair Play ödülü almıştı
AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı! Gözaltı kararı
Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı! Gözaltı kararı
Erman Toroğlu: Bu ahlaksızlar Ankaragücülü olamaz
Erman Toroğlu: Bu ahlaksızlar Ankaragücülü olamaz
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı
TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı
Ankaragücü-Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı