Mehmet Şimşek'ten 'yeni vergi' açıklaması! 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı "Vergiyi tabana yayacağız" açıklamasını düzeltti. "Geçen 'vergiyi tabana yayacağız' dedim, yanlış anlaşıldık" diyen Bakan Şimşek, "Bizim derdimiz vergi vermeyen, kayıt dışında olanlar. Onları sistemin içerisine almak. Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulamasıyla 281 ürünü destekleyeceklerini ve başvuruların 20 Aralık’ta başlayacağını belirterek, iş dünyasının bu başvuruları yakından takip etmesini istedi. Geçtiğimiz günlerde "vergiyi tabana yayacağız" dediğini ve bunun yanlış anlaşıldığını anlatan Bakan Şimşek, "Bizim derdimiz vergi vermeyen, kayıt dışında olanlar. Onları sistemin içerisine almak. Bu literatürde var olan bir şey, ben üretmiyorum. Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz" diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odasınca (GSO) Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşan Bakan Şimşek, "Bizim ekonomide önceliklerimiz var. Yatırımın, istihdama, ihracata dönüşmesini istiyoruz. Bunun gereğini yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

Aylık enflasyona odaklanın çünkü...

Ekonomi programlarının odağında enflasyonu düşürmenin yer aldığını anımsatan Şimşek, şunları kaydetti: "Çünkü bu programın ana amacı enflasyonu tek haneye indirmek. Maalesef bu kolay değil, hiçbir kestirme yolu yok. Biz dünya normlarına, kurala dayalı şekilde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Bunu yapmak için para politikasında normalleşme süreci, seçici kredi sıkılaşması, özellikle kaynakları, kredileri tüketim yerine ihracata, üretime yöneltmek amaçlarımız arasında. Şimdi siz bunları yapıyorsunuz ama enflasyon yükseliyor diyebilirsiniz. Çünkü para politikası gecikmeli çalışıyor. Ayrıca başlangıç noktası program açısından elverişli değildi. Tavsiyemiz aylık bazdaki enflasyona odaklanın. Çünkü yıllık bazda enflasyon önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde düşüş trendine girecektir. Program da onu ifade ediyor. Başından beri söylediğimiz bu. Çünkü enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara tepki verecek, yani enflasyon yerçekimi gücüne karşı direnemez. Enflasyon bu ülkede inecek. Çünkü doğru politikalarla yola çıktık."

OVP başarılı şekilde çalışıyor

Hazine Bakanı Şimşek, cari açığı kalıcı olarak azaltacaklarına ve para politikasındaki normalleşmeyle altın ithalatında azalmaya sebep olacağına değinerek, "Orta Vadeli Program başarılı şekilde çalışıyor. Böylelikle Türkiye'nin risk primi düşüyor, kurdaki dalgalanmalar azalıyor, yabancı yatırımcı ilgisi artarak bankaların ve reel sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor." ifadelerini kullandı.

Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz

Düşen cari açık ve artan sermaye girişleriyle brüt rezervlerin mayıs ayına göre 42 milyar dolar yükseldiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak kamu harcamalarını rasyonelleştirmemiz lazım. Harcamaları düşürmek kolay değil. Verimli alanlara yönlendirebilirsek, o zaman rahatlayacağız. Geçen 'vergiyi tabana yayacağız' dedim, yanlış anlaşıldık. Bizim derdimiz vergi vermeyen, kayıt dışında olanlar. Onları sistemin içerisine almak. Yani vergiyi tabana yaymak demek, kayıt dışılıkla mücadele etmektir. Bu literatürde var olan bir şey, ben üretmiyorum. Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz. Vergide adaletini iyileştirmemiz lazım. Bakın biz asgari ücretliden vergi almıyoruz, sıfır vergi. Asgari ücrete kadar bütün ücretlerden biz ciddi gelirden vazgeçiyoruz. Bizim bunları daha da pekiştirmemiz lazım."

YTAK’a başvurular 20 Aralık'ta başlıyor

"Yüksek teknoloji, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltacak. Sadece 281 ürünü Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi ile önceleyeceğiz. Başvurular 20 Aralık'ta başlıyor" diyen Bakan Şimşek, "Bu 10 yıl vadeli olacak, bankaların yapamadığını yapmaya çalışıyoruz. Faiz oranı da proje ve niteliğine bağlı olacak ama piyasa faizlerinin üçte biri olacak. Gerçekten tavsiye ediyorum. Lütfen elinizi taşın altına koyun, size yardım edeceğiz, destekleyeceğiz" dedi.