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Hakeme saldırın Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Gözüm karardı

Hakeme saldırın Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: Gözüm karardı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırmasının ardından ilk açıklamasında, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

Tansiyonu yükseldikten sonra Koca, ilk müdahale için hastaneye kaldırıldı.

Faruk Koca: Ne yaptığımı hatırlamıyorum

Faruk Koca'nın saldırı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Beynim attı, gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Adli soruşturma başlatılmasının ardından Koca, hastane çıkış gözaltına alındı.

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