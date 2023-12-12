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Türkiye'deki tüm ligler süresiz olarak ertelendi!

Türkiye'deki tüm ligler süresiz olarak ertelendi!

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, maç sonu hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

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MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Mehmet Büyükekşi açıklamasında şunları kaydetti:

"Halil Umut Meler, kendini bilmez canilerce saldırıya uğramıştır. Alçak saldırıyı yapanlar, bunu sadece Halil Umut Meler'e yapmadılar. Bu, Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren herkes bu aşağılık suçun suç ortağıdır. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyoruz. Değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz. Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

"Ligler süresiz olarak ertelendi"

TFF Başkanı, "Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik. Futbol maçları bir savaş değil, sonunda ölüm yok. Bütün takımlar aynı anda şampiyon olamaz. Bunu hepimizin idrak etmesi lazım. Herkesi sorumluluğa davet ediyoruz. Artık yeter. Yeter diyoruz! Hakemler de insan. Kimseye böyle vurulmaz. Türk futbolunun değerini daha fazla düşürmeyin. Dünyaya Türk futbolunu rezil etmeyelim. Yeter artık!" ifadelerini kullandı. 

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