Mehmet Şimşek'ten kira fiyatlarıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemeye ilişkin, “Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte” dedi.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden kira fiyatlarının üç yıl sonunda gerilemesini değerlendirdi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte.”