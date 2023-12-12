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MEB 81 ile yazı göndermişti! Sınıf anneliği isim değiştirerek devam ediyor

MEB 81 ile yazı göndermişti! Sınıf anneliği isim değiştirerek devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 81 ilin valiliklerine yazı gönderip, sınıf anneliği uygulamasının denetlenmesini istemişti. Bu kapsamda bazı okullarda, hali hazırda mevzuatta bulunmayan sınıf anneliği kaldırıldı. Ancak bazı okullarda, sınıf annesi isim değiştirip sınıf temsilcisi olarak uygulanmaya başladı.

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Gerekçe göstermeden para toplayan da oldu, izin almadan derslere dahil olan da.  Bu şikayetler bazı veliler tarafından yapıldı. Sınıf annelerine karşı denetleme istendi.

Milli Eğitim Bakanlığı da, hali hazırda mevzuatta olmayan sınıf annelerine karşı harekete geçerek, valiliklere yazı gönderildi. Ancak bu durum velileri ikiye böldü. Kimi okullarda sınıf annesi uygulaması kaldırıldı kimilerinde ise, isim değiştirdi ve sınıf temsilcisi oldu.

NTV'den Melih Karakoç'un haberine göre uzmanlara göre, sınıf anneliği uygulaması bazı çocukların "dışlanmış" hissetmesine neden olabilir. 

Psikolog Hacer Yücetürk Şahin, "Annesi çalışan veya annesi herhangi bir sebeple okula sadece veli toplantılarında uğrayabilen velilerin çocuklarıyla sınıf annesi ve etrafındaki grubun çocukları arasında yalnızlık dışlanmışlık çaresizlik hissettirebilir." dedi. 

81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda bakanlık, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğunu vurguladı.
Sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.

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