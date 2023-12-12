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Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

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Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

Memur zammı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Milyonlar 2024 yılı için memur maaşı zammı hesaplaması yapmaya başlarken, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi görüşülmeye başlandı. Bu gelişmenin ardından Türkiye Kamu-Sen'den memur maaşlarına zam talebi geldi. Dernek, en düşük memur maaşı zammı içi yüzde 58,46 oranını işaret etti. Yüzde 10’lık refah payı artışı istedi. İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli maaşı hesapları...

Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

Memur zammı için 5 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Milyonlar 2024 yılı için memur maaşı zammı hesaplaması yapmaya başlarken, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 bütçesi görüşülmeye başlandı. 

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Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

Bu gelişmenin ardından Türkiye Kamu-Sen'den memur maaşlarına zam talebi geldi. Dernek, en düşük memur maaşı zammı içi yüzde 58,46 oranını işaret etti. Yüzde 10’lık refah payı artışı istedi. İşte kuruşu kuruşuna memur ve emekli maaşı hesapları...

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Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

Bütçe teklifinin vatandaşların beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğunu savunan Kahveci, 2023'te kamu çalışanlarına yapılan enflasyon farkına tabi artışların, enflasyonun altında kaldığını, zorunlu harcama kalemlerindeki fiyat artışların emekliler ile çalışanları zor durumda bıraktığını ifade etti.

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Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

Memur maaş zammı talebini açıkladı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan teklif çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının en aza indirilmesi gerektiğini bildiren Kahveci, şunları kaydetti:

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