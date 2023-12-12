Yüzde 58 zam, yüzde 10 refah payı! Memur zammında sil baştan hesap

Bütçe teklifinin vatandaşların beklentilerini karşılamaktan ve sorunlarına çözüm getirmekten uzak olduğunu savunan Kahveci, 2023'te kamu çalışanlarına yapılan enflasyon farkına tabi artışların, enflasyonun altında kaldığını, zorunlu harcama kalemlerindeki fiyat artışların emekliler ile çalışanları zor durumda bıraktığını ifade etti.