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Hakkari Yükseova güne şiddetli kar yağışı ile başladı

Hakkari Yükseova güne şiddetli kar yağışı ile başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü.

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Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanabilecek olumsuz bir duruma karşı hazır bekletiliyor.

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