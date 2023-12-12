Halil Umut Meler'den saldırı sonrası ilk açıklama Halil Umut Meler hakemliği bırakıyor mu?

MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler ile hastanede gerçekleştirdiği görüşmeyi anlattı. Kunak, Meler’in “Benden bu kadar, bu iş bitti” deyip hakemliği bırakma yönünde bir düşüncesi olduğunu ifade etti.

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MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Meler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MHK eski genel sekreteri Ali Kunak, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafıdan yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in durumuyla ilgili bilgi verdi.

"Çok morali bozuk, çok sıkıntılı. doktorlar sakinleştirici verdiler, tomografi çekildi. Durumu çok kötü değil, hepimizle konuştu. Şu an hastanede 60-70 hakem var. Süper Lig hakemleri Ankara’ya gelecekler."

"Bu iş bitti benden bu kadar"

Ali Kunak, Halil Umut Meler ile yaptığı görüşmeyi de anlattı: "Halil olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona, 'Dön İzmir’e ailenle konuş bu kararı onlarla ver. dedik."

Ne olmuştu?

Eryaman Stadı'nda 1-1 berabere biten Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının son düdüğü çalınca sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.