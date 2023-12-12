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Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuya kaldı

Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuya kaldı

Büyükçekmece sahilde alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Kanlar içerisinde bir banka oturtulan şahıs, ambulans beklerken horlayarak uyuyakaldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, pazar günü gece saatlerinde Büyükçekmece sahilinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan birinin bıçakladığı alkollü adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir banka oturtuldu. Olay yerine polis ve ambulans beklendiği sırada ise yaralı vatandaş uyuya kaldı.

Horlayarak uyuya kaldı

Bacağından akan kanlara aldırmadan uyuklayan adam, horlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların da şaşırdığı olayda ambulansın gelmesiyle yaralı hastaneye kaldırdı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

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