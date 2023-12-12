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Emet'te ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu

Emet'te ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu

Kütahya'nın Emet ilçesi Ömerfakı Köyü'nde bir üreticiye ait 36 kovan ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu.

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Ömerfakı-Düşecek köyleri arasındaki arazide 36 arı kovanı bulunan İsmail Canbaz, sabah araziye geldiğinde kovanlarının tamamına yakınının ayılar tarafından parçalandığını gördü. Gördükleri karşısında şoka uğrayan Canbaz, zararının çok büyük olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulundu. Ayıların parçaladığı arı kovanları bir köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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