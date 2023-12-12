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Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu

Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu

Rusya'da cezaevinde bulunan muhalif Alexei Navalny'nin nerede olduğu bilinmiyor. Navalny'nin ekibi, Rus muhalifin, Rusya cezaevi sisteminde "yok olduğunu" söyledi.

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Alexei Navalny'nin halihazırda kalmakta olduğu cezaevinden, çok daha kötü koşullardaki başka bir cezaevine nakledilmesi bekleniyordu. Ancak Rus muhalifin sözcüsü kendisinden 6 gündür herhangi bir haber alamadıklarını açıkladı.

Daha önce kaldığı hapishanede de olmadığı ortaya çıktı. Rusya'da mahkumların ülkenin başka bölgelerindeki hapishanelere trenle nakilleri sırasında kendilerinden haber alınamaması olağan bir durum.

Ayrıca Navalny'nin transfer halinde olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama yok.

ABD'den de Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik bir açıklama geldi. "Hiç bir zaman hapse atılmamalıydı" ifadeleri kullanıldı. 47 yaşındaki Navalny Putin'e karşı en güçlü muhalif ses olarak biliniyor.

Rus muhalifin videoları milyonlar izleniyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında cezaevindeyken, "aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak" suçundan 19 yıl daha hapse çarptırılmıştı.

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