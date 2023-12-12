BIST 7.727
DOLAR 29,02
EURO 31,30
ALTIN 1.854,82
HABER /  GÜNCEL

Erzurum'da karga yavrusu veterinerler tarafından tedavi edildi

Erzurum'da karga yavrusu veterinerler tarafından tedavi edildi

Erzurum’da duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan bir karga yavrusu, veterinerler tarafından sağlığına kavuşturularak tekrar doğaya bırakıldı.

Abone ol

Yapıştırıcı bir maddeye bulanmış halde bulunan ve can çekişen küçük karga, Erzurum’da vatandaşlar tarafından fark edilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Müdürlüğüne teslim edildi. Veteriner hekimlerce tüm yapışkanları temizlenen, bakımı ve beslenmesi yapılan karga, yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı. Karganın ilk günkü perişan hali ile serbest bırakıldığı anlar arasındaki fark bir kez daha hem örnek davranışı gösterdi, hem de "insanlık ölmemiş" dedirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Seçil Erzan'ın teyzesinin oğluyla yazışmaları ortaya çıktı "Paramla rezil oldum"
Seçil Erzan'ın teyzesinin oğluyla yazışmaları ortaya çıktı "Paramla rezil oldum"
Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu
Rus muhalif lider Alexei Navalny cezaevinde kayboldu
Bandırma’daki balık halinde hamsi ve istavrit bolluğu yaşandı
Bandırma’daki balık halinde hamsi ve istavrit bolluğu yaşandı
BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti
BDDK, Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk'ün faaliyet iznini iptal etti
Kaybolan koyunları, jandarma kısa sürede buldu
Kaybolan koyunları, jandarma kısa sürede buldu
Samandağ'da etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu
Samandağ'da etkili olan şimşekler görsel şölen oluşturdu
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı
Emet'te ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu
Emet'te ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu
Hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuya kaldı
Bıçaklanarak yaralanan adam horlayarak uyuya kaldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
Hakkari Yükseova güne şiddetli kar yağışı ile başladı
Hakkari Yükseova güne şiddetli kar yağışı ile başladı