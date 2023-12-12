İsrail'den beyaz fosfor itirafı! Görüntüler dünyada infial olmuştu

İsrail ordusunun ablukası altındaki Gazze Şeridi’nde aralıksız süren bombardıman nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

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İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik ağır saldırıları devam ederken İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından İsrail ordu radyosundan açıklama geldi.

Açıklamada, "Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var." ifadelerine yer verildi.

Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka uygun olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu belirtilen açıklamada bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden endişe duydukların söyleyerek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini ifade etmişti.

ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını söylemişti.

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Ne olmuştu?

Filistin'in El-Aksa televizyonunda, 8 Aralık'ta yer alan haberde, İsrail'in, çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırısında, "fosfor ve duman bombası" kullandığı belirtilmişti.

Televizyonun muhabiri Enes es-Şerif, "Şu an işgalciler, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı bir okula, çok sayıda fosfor ve dumanlı bombalar yağdırıyor." ifadesini kullanmıştı.

Görüntülerde, çok sayı da sivilin bombalar nedeniyle beyaz dumanla kaplanan sokaklarda kaçıştığı ve onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği görülmüştü

Filistin Dışişleri Bakanlığı da 8 Aralık'taki açıklamasında, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor bombası kullanmasını kınamıştı.

Beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.

Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.

Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.