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Elazığ’da çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kameralara takıldı

Elazığ’da çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu kameralara takıldı

Elazığ’da çocukların trafikteki tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Çocuklardan birinin kamyon, diğerinin ise minibüsün arkasına asılarak gittiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Şehit İlhanlar ve Bosna Hersek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen çocuklardan biri seyir halindeki kamyon diğeri ise minibüsün arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocukların tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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