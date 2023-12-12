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Ak Yatırım, Kripto Para Platformu Stablex'i satın aldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ak Yatırım, Kripto Para Platformu Stablex'i satın aldı

Ak Yatırım, kripto para platformu Stablex Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi'nin çoğunluk hisselerini satın aldı.

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Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2023'te gerçekleştirilen imza töreniyle Ak Yatırım çatısı altında hizmet vermeye başlayan Stablex, müşteri odaklı çalışmalarıyla Türkiye'de kripto para alanında en iyiyi sunmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stablex Yönetim Kurulu Başkanı ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, Stablex'in geleceğin dijital varlıklarının inşasında rol alması hedefiyle mevcut çalışmalarına ivme katacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli bir yatırım aracına dönüşen kripto para piyasasında güvenilir ve yenilikçi hizmet ihtiyacına yanıt sunmak üzere Stablex yatırımını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Stablex; sektördeki mevcut deneyimi, imza attığı ilkler ve profesyonel hizmet anlayışıyla değerlerimizi yansıtıyor. Kripto para piyasasındaki dalgalanmaları güçlü bir altyapı, finansman, deneyim, insan kaynağı ve teknoloji ile yöneterek Stablex’i 2 yıl içerisinde en bilinen ilk 3 platform arasına taşıyacağız. Aynı zamanda dijital varlıklar ve yeni nesil ürünler aracılığıyla müşterilerimize en iyiyi sunmaya devam edeceğiz."

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