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Samsun Bafra Ovası'nda pırasa hasadı başladı

Samsun Bafra Ovası'nda pırasa hasadı başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda başlayan pırasa hasadı devam ediyor. Çiftçiler pırasada verimin iyi olduğunu fakat pazar sıkıntısından dolayı ürünlerini satmakta zorlandıklarını söylediler.

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Farklı tarım ürünlerinin yetiştirildiği Bafra Ovası'nda 4 bin dönüm alanda ekilen pırasanın hasadı sürüyor. Bafra'nın Karaburç Mahallesi'nde devam eden hasatta pırasalar kesilerek paketleniyor ve satışa hazır hale geliyor. Geçen yıl kilogram fiyatı 5 ile 7 TL arasında olan pırasanın bu yılda fiyatı aynı kaldı. Birçok ülkeye ihracatı yapılan pırasada özellikle Türkiye'de pazar sıkıntısı yaşadıkların söyleyen üreticiler, eskiden insanların daha çok pırasayı tercih ettiklerini belirtti.

Pırasa üreticisi İlkay Karasu, "Genellikle bizim buralarda kışın pırasa, lahana, beyaz lahana gibi sebzeler; yazın ise kavun, karpuz, pirinç gibi mahsuller oluyor. Bu sene pırasada maliyetler arttı fakat fiyatlar umduğumuz gibi değil. Satışlar düşük durumda. Halciler bizden randımanlı mal almıyor. Karşı tarafa satamıyormuş. Bu sefer satamayınca da bizi etkiliyor. Pırasanın işçiliği çok, maliyeti yüksek. Sökmesi, paklaması, bağlaması derken 4 -5 işlemden geçiyor. Zahmetli ama umduğumuz fiyatları bulamadık. Fiyatlar 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Günü gününü tutmuyor. Belirli bir fiyat yok. Geçen sene 5 TL idi. Bu sene de 5 ile 7 TL arasında" dedi.

Gençlerin pırasa yemediğini belirten Karasu, "Yeni nesil pırasayı yemiyor. Eskiden daha çok satılıyordu. Verimimiz iyi fakat pazar sıkıntımız var. Götürüyorsun pazara bazen satıyorsun bazen satamıyorsun. Pazarcı da gelmiyor artık" diye konuştu.

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