Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı?

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahaya girdi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Yumruklu saldırının ardından yere yığılan Meler, bazı kişilerin tekmelerine maruz kaldı. Meler hastaneye kaldırılırken, 'fairplay ödülü' sahibi Başkan Koca'ya tepki yağdı. Futbol Federasyonu tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledi. AK Parti, eski milletvekili olan Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti. Futbol ve siyaset dünyasından saldırıya tepki yağarken, 6 kişi gözaltına alındı. Hastaneye yatan Faruk Koca da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Tüm dünya medyası, saldırı manşetlerine çekti. İşte Türk futbolunun kara gecesi ve sonrasında tüm yaşananlar...