Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı ve 2 kişi adliyeye sevk edildi! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı?
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı. Yere düşen hakem Meler, burada da tekmelendi. Tüm futbol liglerindeki maçlar süresiz ertelendi. Hastanede tedavisi süren Meler'e saldırıyla ilgili gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahaya girdi ve maçın hakemi Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı. Yumruklu saldırının ardından yere yığılan Meler, bazı kişilerin tekmelerine maruz kaldı. Meler hastaneye kaldırılırken, 'fairplay ödülü' sahibi Başkan Koca'ya tepki yağdı. Futbol Federasyonu tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledi. AK Parti, eski milletvekili olan Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti. Futbol ve siyaset dünyasından saldırıya tepki yağarken, 6 kişi gözaltına alındı. Hastaneye yatan Faruk Koca da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Tüm dünya medyası, saldırı manşetlerine çekti. İşte Türk futbolunun kara gecesi ve sonrasında tüm yaşananlar...
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.
Yerde de tekmeleyeme devam ettiler
Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı. Saldırı sonrasında yüzü şişen Halil Umut Meler, güvenlik güçlerinin koruması altında ambulans bindirildi.
Saldırıda gözaltı sayısı 6'ya yükseldi
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.