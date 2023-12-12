Pandemi döneminde kilo aldığını zannetti, karnından 7 kilo 390 gram kitle çıkarıldı

Pandemi döneminde kilo aldığını zannederek doktora giden 44 yaşındaki Gülfer Kurt’un batın bölgesinden 7 kilo 390 gramlık kitle çıkarıldı.

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Eskişehir’de yaşayan 44 yaşındaki Gülfer Kurt, pandemi döneminde aldığı kiloları veremediği gerekçesiyle doktora gitti. Yapılan muayenelerin ardından Gülfer Kurt, adeta hayatının şokunu yaşadı. Gittiği bir dahiliye doktoru tarafından Gülfer Kurt’un batın bölgesinde büyük bir kitle tespit edildi. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Kurt, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde yapılan testlerin ardından 8 Aralık Cuma günü ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren operasyon sonucu Gülfer Kurt’un batın bölgesinden, 7 kilo 390 gram ağırlığında kitle çıkarıldı. Boyu 35 santimetre, çevresi ise yaklaşık 85 santimetre gelen kitle, operasyonu gerçekleştiren doktorlar dahil bütün herkesi şok etti.

Ameliyatın ardından gözlem altına alınan Kurt, 2 gün gibi kısa bir sürede ayağa kalkabilir hale geldi. Kilo vermeye çalışırken vücudunda 7 kilo 390 gramlık kitle olduğunu öğrenen ve geçirdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Gülfer Kurt, “yatmamda ve kalkmamda her türlü sıkıntı oluyordu, şuan nefes aldığımı hissediyorum” dedi.”

“Kilo vermek istiyordum, dâhiliyeye gittim ve ultrason sonucunda vücudumda büyük bir kitle olduğu söylendi”



Pandemi dönemindeki aldığı kiloları vermeye çalışırken batın bölgesinde büyük bir kitle ile karşılaştığını belirten Gülfer Kurt, ameliyattan önce büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Yatarken, dönerken, hareket ederken büyük sıkıntılar yaşayan ve kendisini hamile gibi hissettiğini belirten Kurt, “Kilo problemim vardı, kilo vermek istiyordum ve dâhiliyeye gittim. Orada ultrason sonucunda vücudumda büyük bir kitle olduğu söylendi. Doktorumuz Zafer beyi buldum. Buraya geldim ve işte sonuç bu. Geçen seneden beri şikâyetim vardı. Gittim, bana spazmı çözücü ilaçlar verildi. Ondan sonra başka doktora ve ürolojiye gittim. Böbrek taşından şüphelendim. Benim sıkıntım sağ taraftaydı. Gittik, orada da bir sonuç elde edemedik. Bir şey yok dediler. Röntgene bakıldı, sonra dâhiliye doktoruna gittim. Orada ultrasonla bakıldı ve kitle olduğu belirlendi. Doktoruma güvendim, ameliyatımı oldum ve gayet rahatım, şuan nefes aldığımı hissediyorum. Hayatınızı etkiliyor tabii ki. Normal yaşantınızı, yatmanızı, nefes almanızı, her şeyinizi etkiliyor. Hareket kısıtlaması ve iştah kaybı oluyor. Şu an çok rahatım. Geçen sene kilo aldım diye gittim. Doktora ‘Buramda bir sıkıntı var. Sağ tarafımda bir şikâyetim var. Kendimi hamile gibi hissediyorum’ dedim. Ondan sonra spazm çözücü ilaçlar verildi. Rahatsız ediyordu. Dönemiyordum, yatmamda ve kalkmamda her türlü sıkıntı oluyordu” dedi.