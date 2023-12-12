Alaattin Turantekin, eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti! Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak

MANİSA'da önceki gün iş insanı Alaattin Turantekin, ormanlık alanda önce eşini ardından kayınbiraderini öldürdü. Daha sonra oğlunu arayan adam, konuşmasını bitirdikten sonra intihar etti. Turantekin oğlu ile yaptığı konuşmada "Oğlum sana bir mektup bıraktım orada her şey yazıyor, anneni ve dayını öldürdüm kendimi de vuracağım hakkını helal et" dediği öğrenildi.

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda önceki gün iş insanı Alaattin Turantekin, önce eşini ardından kayınbiraderini öldürüp aynı silahla intihar etti. Olayın sebebinin belirlenmesi için yürütülen çalışma devam ederken dün kardeşler kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İş insanı Alaattin Turantekin ölmeden önce oğlunu arayıp "Oğlum sana bir mektup bıraktım orada her şey yazıyor, anneni ve dayını öldürdüm kendimi de vuracağım hakkını helal et" dediği öğrenildi.

"Polise yerimizi söyle"

Manisa'da yaşanan aile içi katliamın sebebi gizemini korurken iş insanı Alaattin Turantekin, oğlu Emre Turantekin ile yaptığı telefon konuşmasının detayları da ortaya çıktı. Alaattin Turantekin oğluna yerlerini de belirterek, "Her zaman atış talimi yaptığımız yerdeyim, anneni ve dayını öldürdüm. Kendimi de öldüreceğim. Seni çok seviyorum böyle olması gerekiyordu, polise yerimizi söyle" dedi ve sonra yapılan aramalara cevap vermedi.

Manisa'da yaşanan aile içi katliamın sebebi gizemini korurken iş insanı Alaattin Turantekin, oğlu Emre Turantekin ile yaptığı telefon konuşmasının detayları da ortaya çıktı. Alaattin Turantekin oğluna yerlerini de belirterek, "Her zaman atış talimi yaptığımız yerdeyim, anneni ve dayını öldürdüm. Kendimi de öldüreceğim. Seni çok seviyorum böyle olması gerekiyordu, polise yerimizi söyle" dedi ve sonra yapılan aramalara cevap vermedi.

Her şeyi önceden planlamış

Katliamın öncesinde ise Alaattin Turantekin (65) eşi Tülin Turantekin'i (58) arayarak hazırlanmasını isteyerek kendisini evden alacağını söyledi. Daha sonra, emlakçılık yapan kayınbiraderi Bülent Eslik'i de (55) arayarak önemli bir konu hakkında konuşacağını, iş yerine doğru gelmek üzere olduğunu dile getirdi. Saat 14.00 sıralarında kayınbiraderini ve eşin otomobili ile alan Alaattin Turantekin sık sık ailesiyle birlikte atış talimi yaptığı Çınarlıçeşme mevkisindeki ormanlık alana geldi.

İkisini vurduktan sonra kendi kafasına sıktı

Otomobilden inen üçlü ormanlık alanda yaklaşık bir saat konuştuktan sonra aile içinde yaşanan bir sorun nedeniyle tartışma başladı. Öfkeden çılgına dönen Alaattin Turantekin belinde taşıdığı ruhsatlı tabancayı çekerek önce eşi Tülin Turantekin'in başı ve göğsüne iki el ateş etti. Turantekin bu esnada kaçmaya çalışan kayınbiraderi Bülent Eslik'in sırtına ve başına olmak üzere üç el daha ateş etti. Eşi ve kayınbiraderinin kanlar içindeki cesetleri başında bir süre duran Alaattin Turantekin 15.30 sıralarında oğlu Emre Turantekin'i aradı. Konuşma sonrası silahın namlusunu başına dayayıp tetiğe bastı.

Kayınbirader Bülent Eslik

Gizemli olayı bırakılan mektup aydınlatacak

Yeni Asır'dan Serkan Özcan'ın haberine göre babasına tüm aramalarına rağmen ulaşamayan Emre Turantekin durumu emniyet birimlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yerde yatan 3 kişinin silahla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı detaylı inceleme sonrası cesetler adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü Alaattin Turantekin'in sadece oğlunun okuması için bıraktığı mektubun açılması sonrası gizemli olay üzerindeki sır perdesinin kalkacağı öğrenildi.