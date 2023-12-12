Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında: 'Türkiye'de skandal', 'Utanç verici'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi. Türk futbolunun kara gecesi olarak tarihe geçen olay Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Hakeme yumruklu saldırıyı dünya basını da manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınında, Halil Umut Meler'e atılan yumruğun yankıları...