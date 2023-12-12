Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında: 'Türkiye'de skandal', 'Utanç verici'
Ankaragücü ile Rizespor'un 1-1 berabere kaldığı mücadele sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı dünya basınında manşetlere taşındı.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası tüm lig maçları süresiz olarak ertelendi. Türk futbolunun kara gecesi olarak tarihe geçen olay Türkiye'de olduğu kadar dünyada da büyük yankı uyandırdı. Hakeme yumruklu saldırıyı dünya basını da manşetlerine taşıdı. İşte dünya basınında, Halil Umut Meler'e atılan yumruğun yankıları...
The Sun: Rezil, korkunç an
İngiltere'de yayın yapan The Sun, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıyı manşetten okuyucularına duyurdu.
The Sun'ın manşetinde, "Rezil, korkunç an. Kulüp Başkanı, hakemi yumruk atarak yere serdi ve tekmeledi" ifadelerine yer verdi.
Dailymail: Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler
İngiltere'de yayın yapan Dailymail de saldırıyı manşetten verdi. Haberde, "Türkiye'deki Süper Lig maçında utanç verici görüntüler. Hakem ev sahibi takımın başkanı tarafından dövüldü ve yerde tekmelendi." ifadeleri yer aldı.
Daily Mail, gazetesinde de habere yer verdi. Gazetenin haberinde "UTANÇ Türkiye birinci liginde hakem kulüp başkanının saldırısına uğradı." ifadeleri kullanıldı.