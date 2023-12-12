BIST 7.720
DOLAR 29,03
EURO 31,35
ALTIN 1.854,32
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca bakın neden tutuklandı?

Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca bakın neden tutuklandı?

ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i maç sonu sahada yumrukladığı için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca'nın tutuklanma gerekçesini açıkladı.

Abone ol

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği Koca ile birlikte 3 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi. 

Adalet Bakanı Tunç, Faruk Koca'nın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tutuklama gerekçesini şöyle açıkladı: "Kasten yaralama, kamu görevlisine karşı kasten yaralamada kırık meydana geldiği için cezada artırım sebebi ile tutuklama kararı gerçekleştirildi."

İşte Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı?
Foto Galeri Hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı! Türk futbolunun kara gecesinde neler yaşandı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını değiştiriyor! Yeni ismi ne olacak?
Hrant Dink'in katili Ogün Samast adını değiştiriyor! Yeni ismi ne olacak?
Komşu ülkeden böbrek kardeşliği, 3 aile sağlığına kavuştu
Komşu ülkeden böbrek kardeşliği, 3 aile sağlığına kavuştu
Özgür Özel yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek
Özgür Özel yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek
'Bir şeyi yok' denilerek taburcu edildi saatler sonra öldü 8 yıl sonra dava sonuçlandı
'Bir şeyi yok' denilerek taburcu edildi saatler sonra öldü 8 yıl sonra dava sonuçlandı
Uzmanlar zatürre hastalığına karşı uyarılarda bulundu
Uzmanlar zatürre hastalığına karşı uyarılarda bulundu
Hakem Halil Umut Meler'e sahada yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Hakem Halil Umut Meler'e sahada yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı
Hakemlerden saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek
Hakemlerden saldırıya uğrayan meslektaşları Halil Umut Meler'e destek
ABD Başkanı Joe Biden: İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi güvende olmazdı
ABD Başkanı Joe Biden: İsrail olmasaydı dünyada tek bir Yahudi güvende olmazdı
Alaattin Turantekin, eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti! Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak
Alaattin Turantekin, eşini ve kayınbiraderini öldürüp intihar etti! Gizemli olayı bıraktığı mektup aydınlatacak
Eşini ve 8 çocuğunu terk edip kayıplara karıştı
Eşini ve 8 çocuğunu terk edip kayıplara karıştı
Asırlık evler restore edilerek turizme kazandırılıyor
Asırlık evler restore edilerek turizme kazandırılıyor
PISA Türkiye sonuçları yüz güldürdü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama
PISA Türkiye sonuçları yüz güldürdü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama