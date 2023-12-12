Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca bakın neden tutuklandı?

ANKARAGÜCÜ Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i maç sonu sahada yumrukladığı için tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Faruk Koca'nın tutuklanma gerekçesini açıkladı.

Abone ol

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili adli süreç devam ediyor. Gözaltındaki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 5 kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği Koca ile birlikte 3 kişiyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Adalet Bakanı Tunç, Faruk Koca'nın tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, tutuklama gerekçesini şöyle açıkladı: "Kasten yaralama, kamu görevlisine karşı kasten yaralamada kırık meydana geldiği için cezada artırım sebebi ile tutuklama kararı gerçekleştirildi."

İşte Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.