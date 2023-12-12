Özgür Özel yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, çarşamba günü DEM Parti'yi (eski adıyla HDP) ziyaret edecek. Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek. Bu görüşmede yaklaşan yerel seçimler konuşulacak.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Tuncer Bakırhan ile görüşecek. Görüşmenin yeri Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Merkezi olacak.
Talebin CHP’den geldiği ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, Özel’e resmi randevu verdiği belirtildi. Ziyarette 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.
TİP ziyareti bugün
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da bugün saat 14.30’da DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’a tebrik ziyaretinde bulunacak.