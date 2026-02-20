BIST 13.889
DOLAR 43,84
EURO 51,62
ALTIN 7.089,57
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kütahya'da fabrikada elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kütahya'da bir karton fabrikasında elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Çalca Mahallesi'ndeki 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir karton fabrikasında makine bakımı yapan işçi Şerif Ramazan Ersöz'ün (29) yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Ersöz'ü ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Elektrik akımına kapıldığı belirlenen evli ve 1 çocuk babası Ersöz, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza
Eliyle otomobilin aynasını kıran motosiklet sürücüsüne ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız gereken bir dönemdeyiz
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Oyun markası SEGA'dan Türkiye'de stratejik işbirliği
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Sadakataşı Derneği ramazan boyunca Gazze'de iftar verecek
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir...
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 zanlı yakalandı
KVKK’dan 6 sosyal medya platformuna resen inceleme
KVKK’dan 6 sosyal medya platformuna resen inceleme
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
Gazeteci Alican Uludağ tutuklandı
TikTok, Instagram, Facebook dahil 6 sosyal medya platformuna inceleme
TikTok, Instagram, Facebook dahil 6 sosyal medya platformuna inceleme
Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Şanlıurfa'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Buca Belediyesi'nde kriz sürüyor memurlar eylem yaptı
Buca Belediyesi'nde kriz sürüyor memurlar eylem yaptı