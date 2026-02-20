BIST 13.889
Aselsan'dan Bayraktar KIZILELMA'ya elektronik harp yeteneği

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA'ya, görevi sırasında kuvvet çarpanı oluşturacak elektronik harp yeteneği kazandırıldı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hale getirilerek Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA'ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi.

FEWS-U'nun, "360 derece kapsama", "yüksek doğrulukta tehdit yönü tespiti", "hızlı tehdit tespit ve teşhisi" yeteneklerine sahip olduğu belirtildi.

FEWS-U Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, modern hava harp sahasında insansız hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini ve operasyonel etkinliğini artırmak için geliştirildi.

İnsansız platformların ister ve kısıtlarına göre uyarlanan FEWS-U, hava aracını hedef alan radar tehditlerini tespit ve teşhis eden, bu tehditlere karşı tedbirler uygulayan entegre bir sistem olarak görev yapıyor.

